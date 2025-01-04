私はメイコ。夫のケント、娘のユリハと3人暮らしです。義母に「残りの人生くらいパートをやめて過ごしたい」と懇願され、月に7万円の仕送りをしています。しかし最近では「お金が足りない」とさらに請求されることもしばしば。わが家の家計は火の車。どうしたものかとケントと頭を悩ませていたころ、知らない電話番号から電話が。相手はなんと消費者金融でした。どうやら義母が内緒で借金をしていたようなのですが……。電話を切っ