STU48の尾崎世里花(長崎県大村市出身)が自身のXを更新。4日にフジテレビで放送された映画「ミステリと言う勿れ」のロケ地での写真を公開した。「映画館に2回見に行きました」と綴り投稿したのは、スケスケのスカート姿で門の前に立つ1枚。岡山県倉敷市の国指定重要文化財、旧野崎家住宅で撮影した写真で、映画に登場する同地は、STU48の15日発売の11枚目シングル「地平線を見ているか？」のMV撮影地であることも明かしている。