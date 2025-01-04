突然のレジェンド登場にお店が騒然―。カフェ店員に転身したソフトバンク右腕を訪ねた仲間が話題となっている。「営業開始日にホークス時代に大変お世話になった秋山幸二さんがitoshimaccoに来てくれました」と綴ったのは、福岡・糸島市のカフェ「itoshimacco」の公式インスタグラム。2023年限りでソフトバンク2軍投手コーチを退任した田之上慶三郎さんが働くカフェに、元ソフトバンク監督の秋山幸二さんが訪れた様子が公開さ