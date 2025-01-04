タレントのマツコ・デラックス（52）が日本テレビ「マツコ、リアルする」（土曜後7・00）に出演し、テレビ局の演出に“苦言”を呈す場面があった。「自宅とテレビ局の往復のみで生活するマツコが日本のカルチャーを自ら体験し、世界へ発信」するという番組。そこで、マツコが「今一番会いたい人」として挙げた、ラッパー・千葉雄喜と対談することとなった。言葉巧みに韻を踏み、技巧的なラップが主流だったが、マツコは千葉