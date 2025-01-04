盗塁王6度の巨人レジェンド・柴田勲氏（80）がYouTube「名球会チャンネル」に出演。今季の巨人優勝とキーマンを挙げた。柴田氏はセ・リーグの優勝予想で「巨人OBだからね」と連覇を予想した。エース菅野智之は抜けるが「たぶん補強するだろうし、力的にはジャイアンツかなと思います」と指摘した。注目の選手に挙げたのは岡本和真内野手（28）。「やっぱり岡本が打てばチームは盛り上がる。4番が打たないと勝てない」と、