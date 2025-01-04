女優の小泉今日子（58）がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「サステバ」（土曜後7・30）の4日放送で、2024年元日の能登半島地震から1年経っても復旧が進まぬ被災地の現状に疑問と憤りを語った。番組では、昨年12月17日の石川県金沢市で行われた小泉のライブの際に収録した被災者のコメントを紹介。「国に見捨てないでほしい」「子供の学校のダメージが大きく使えなくなるが、違う学校に行くのに2時間かかる」「全壊、半壊、