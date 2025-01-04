中国新疆で伝統的な馬上競技大会「天山の騎士」が雄姿を披露【新華社ウルムチ1月4日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州特克斯（テケス）県の斉勒烏沢克（チリョゼク）鎮で年末から年始にかけ、自治区初の「天山騎士杯」刁羊（ディアオヤン）大会決勝戦が第11回全国大衆氷雪シーズンの一環として開かれ、新疆各地から参加した17チームが1万人の観衆を魅了した。刁羊は馬を駆って死んだヤギを奪い合う少