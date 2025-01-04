中国・ハルビンで氷彫刻コンテスト１２カ国の腕利きが参加3日、ハルビン氷祭りの会場で氷像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者/張濤）【新華社ハルビン1月4日】中国黒竜江省ハルビン市で2〜4日、第36回ハルビン国際氷彫刻コンテストが開かれた。中国、エクアドル、フランス、韓国、ロシア、スペイン、米国など12カ国30チームの計60人が参加し、氷像制作の腕を競い合った。中国・ハルビンで氷彫刻コンテスト