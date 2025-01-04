◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」（４日、東京ドーム）観衆２万４１０２新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」を開催した。メインイベントのＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権は王者・ザック・セイバーＪｒ．が海野翔太を破り３度目の防衛に成功した。ザックは５日の東京ドーム大会でＡＥＷのリコシェと４度目の防衛戦を行う。