タレントの三上悠亜が４日までに、自身のインスタグラムに大胆ショットを投稿した。正月にぴったりな金髪姿に胸元が開いた真っ赤な晴れ着姿の画像を掲載し「年明けてからまだメイク一回もしてない」と報告。ほほ笑む表情や大人っぽい表情など様々な姿を披露すると「昨日はイカゲーム２一気見したのまったりなお正月大好き」とつづり、つかの間の休日を楽しんでいる様子を明かした。新年早々、大胆な姿を目にしたファンから