「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）内藤哲也（４２）が、同門の高橋ヒロム（３５）との師弟対決で１７分０８秒、デスティーノからの片エビ固めで勝利した。試合後にはヒロムが深々と一礼した後、リング上で拳を重ね、再び結束を固めた。内藤は、ヒロムの必殺技であるＴＩＭＥＢＯＭＢ２をデスティーノで切り返すなど、ペースを握った。ただ、中盤はヒロムに掟破りのデスティーノを食らい、ＴＩＭＥＢＯＭＢ２とた