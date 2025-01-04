AmazonのKindleストアにて、一条ゆかり氏によるマンガ「有閑倶楽部」のセール販売が行なわれている。 「有閑倶楽部」は1981年に「りぼん」にて連載開始された、聖プレジデント学園の生徒会”有閑倶楽部”の無敵で過激な面々が巻き起こす痛快アクション・コメディ。現在Kindleストアでは全19巻が各巻77円で販売されており、全巻セットでも合計1,463円にて購入が可能となっている。 □Kindleストア「有閑倶楽部」