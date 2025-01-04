1月4日、中学年代の日本一を決める『京王 Jr.ウインターカップ2024-25 2024年度第5回全国U15バスケットボール選手権大会』が開幕し、男女それぞれ1回戦の20試合が行われた。 男子では、シーホース三河U15や琉球ゴールデンキングスU15、仙台89ERS U15などBリーグユース勢が初戦を突破。名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15とバンビシャス奈良U15はユース勢同士の対決を制し