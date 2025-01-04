身バレした…? 女子中学生が承認欲求を満たすために投稿していたコスプレ動画に恐怖のコメント「お姉ちゃん何してんの？」妹が目撃。中2の姉がスマホで撮影していたもの／娘がスマホで知らない男とやりとりしていました（1）中学2年生のひかりは、念願のスマホを親から与えられて大喜び。その発端は、ひかりが塾の帰り道に、変質者に遭遇したからというものでした。ひかりの母親はスマホの使いすぎに釘をさしつつ、これで娘との連