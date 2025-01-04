（台北中央社）政権与党で議会第2党の民進党立法委員（国会議員）団トップ、柯建銘（かけんめい）氏は4日、記者会見を開き、国会が混乱しているとして、立法院長（国会議長）と副院長（同副議長）の改選と小選挙区などで選出された最大野党で議会第1党の国民党立法委員ら41人のリコールを呼びかけた。柯氏は、昨年1月の立法委員選挙で国会が全面改選されたものの、現状では国民党と第2野党・民衆党が政治を混乱させ、国を滅ぼそう