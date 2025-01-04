脚本家の灯敦生（ともり・あつき）氏（３０）が最近のドラマ作品で引っ張りだこのほか、監督、演出、アイドルへの作詞提供など、マルチな活躍が注目されている。手掛けた脚本は３年で３５本のドラマ、映画、舞台作品と幅広い。４日深夜０時にはFOD「Love in The Air-恋の予感-」SP後編（最終回）が配信開始。世界中でヒットしたタイBLの日本版リメイクで、灯氏はチーフ脚本を担当し、6、7話の監督も務めた。同作はFOD総合