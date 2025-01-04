地球観測衛星「だいち2号」のイメージ（JAXA提供）昨年1月の能登半島地震の教訓を踏まえ、宇宙航空研究開発機構（JAXA）が民間企業と連携し、大災害時にそれぞれの人工衛星を連携させ被災状況を迅速把握するための手引を年内にまとめる方針であることが4日、分かった。衛星から撮影する範囲、時間帯の役割分担を定めており、昨年末に南海トラフ巨大地震を想定した訓練も実施した。手引を土台として災害時に実際に官民の衛星で被