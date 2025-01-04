テレワークが定着し、間取りに書斎を取り入れる人が増えています。8か月前に家を建てたライターは、憧れだったバックバー（バーカウンターの後ろに並ぶ酒棚）を書斎に造作。壁紙や、コンセントの位置、照明計画にもこだわったことで、大満足の書斎ができました。電動昇降デスクを採用し、仕事中の腰の負担を軽減。リラックスした時間も過ごせる工夫の数々を、詳しくレポートします。夫婦それぞれの書斎兼趣味スペースがある間取り