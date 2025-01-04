新日本プロレス４日の東京ドーム大会で、内藤哲也（４２）が高橋ヒロム（３５）との師弟対決を制した。２０２０年３月の大田区大会で一度決定しながら、コロナ禍の影響により中止となっていた２人の初シングルマッチは、今大会最大級の注目カード。互いの手の内どころか性格までも知り尽くした師弟の攻防は、ハイレベルな読み合いとなった。先にＴＩＭＥＢＯＭＢを浴びた内藤だったが３カウントは許さず、ＴＩＭＥＢＯＭＢ