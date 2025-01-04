第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で東洋大は、アクシデントを乗り越えて歴史をつないでみせた。今大会はエースで主将の梅崎蓮（４年）と石田洸介（４年）が当日変更で往路（２日）を欠場。梅崎はアキレス腱に痛みを抱えており、１日に２区から外すことを決めた。酒井俊幸監督は「もちろん衝撃は走った。梅崎が一番悔しいのはわかる」と振り返るが、梅崎の心は折れていなかった。エースとしてチームをけん引