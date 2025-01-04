俳優の窪塚洋介が４日に更新されたＫＡＴ−ＴＵＮ・亀梨和也のユーチューブチャンネルに出演した。２人はＤＭＭＴＶ配信のドラマ「外道の歌」で共演。亀梨が窪塚について「周りの評価とか気にしているように全く見えなかったです、若い時。トップ・オブ・ザ・我が道の人だと思いました」と印象を語った。窪塚は「よく言われる」とした上で「意外にそんなことなくて。（撮影）現場にいて分かったと思うけど、俺すごい協調性