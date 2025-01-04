Travis Japan １月４日から全国アリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」を横浜アリーナでスタートしたTravis Japanが、3月5日に初のダブルAサイドCDシングルをリリースすることを発表した。Travis JapanがシングルでCDをリリースするのは初で、今作は、宮近海斗が葵わかなとW主演を務めるテレビ朝日オシドラサタデー「ホンノウスイッチ」（1月11日スタート）の主題歌「Say I do」と、松倉海斗が