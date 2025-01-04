タレントのマツコ・デラックス（５２）が４日放送の日本テレビ系特番「マツコ、リアルする」（午後７時）に出演した。ここ十数年、自宅とテレビ局の往復のみだったマツコが様々な現場に足を運ぶことを目的とした同番組。以前、テレビ番組のロケで３５皿を完食して以来、回転寿司に足を運んでいなかったマツコは「お寿司は分かるのよ。今、汁ものとかも（レーンで）ピュッと止まれるの？でも、普通に食ったら、１０皿も食わ