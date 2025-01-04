日々の生活の中で、周りの人々から受ける問題行為は、ときにストレスとなります。今回は、問題行為への対処法を紹介します。冷静かつ明瞭に意見を述べる周りの人の問題行為に直面した場合は、感情的に反応することは避け、冷静かつ明瞭に自分の意見や感じていることを伝えましょう。相手が防御的にならないように心を配りながら、自分の立場を表明しましょう。共通の目標に向けて解決策を提案する問題提起をするときは、相手を非難