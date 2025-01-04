キモノ バイ ナデシコ(KIMONO by NADESHIKO) の「メモラブル(memorable)きもの」から新作ウィメンズ着物が登場。キモノ バイ ナデシコ 原宿店ほかにて発売される。特別な日を彩る「メモラブルきもの」「メモラブルきもの」は、キモノ バイ ナデシコが特別な日に提案する“一張羅”のようなふりそでシリーズ。たとえば、新作着物「ヴェール(veil)」では、立体感のある糸でストライプ模様を表したふりそでに、フェミニンなレース装飾