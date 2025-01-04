年末年始を古里の実家や行楽地で過ごした人たちのＵターンラッシュが４日、本格化した。東京・羽田空港の到着ロビーやＪＲ東京駅は大きなキャリーケースを引いた家族連れで混み合った。都内に向かう高速道路も渋滞が続いた。日本航空と全日空によると、羽田着の国内線は終日ほぼ満席に。北海道旭川市の実家に７泊８日で帰省していた埼玉県所沢市の会社員の女性（３５）は「夫と小学生の子ども２人で実家近くのスキー場で毎日ス