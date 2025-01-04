1月5日（日）に中京競馬場で行われる、第63回京都金杯（4歳上オープン・ハンデ・G3・芝1600m・1着賞金＝4300万円）の枠順は下記の通り。1年の計は金杯にあり。大波乱もある西の金杯。3連単100万馬券が飛び出したケースもあり、1番人気馬もあまり振るわないこともあり、幅広く勝負をしたいレース。【洛陽S】ルメートル騎乗、ドゥアイズがオープン初勝利波乱含みのレース1-1ロジリオン牡4・57.0・三浦皇成古賀慎明・美浦1-2セオ牡5