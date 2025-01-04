1月5日（日）に中山競馬場で行われる、第74回中山金杯（4歳上オープン・ハンデ・G3・芝2000m・1着賞金＝4300万円）の枠順は下記の通り。ハンデ戦も意外にも大荒れはあまりない中山金杯。上位人気を中心にまとまるケースも多く上位から中穴狙いがセオリー。【函館記念】ホウオウビスケッツが重賞初制覇トップハンデは59.5kg1-1ラーグルフ牡6・57.5・菅原明良宗像義忠・美浦1-2アルナシーム牡6・58.0・藤岡佑介橋口慎介・栗東2-3パ