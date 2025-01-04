昨年11月のアメリカ・ブリーダーズカップディスタフ（G1・ダ1800m）で、レース当日に出走取消となったオーサムリザルト（牝5・栗東・池江泰寿）が、栗東トレセンに帰厩した。【BCディスタフ】オーサムリザルトが出走取消クイーン賞へ今後はクイーン賞（2月11日・船橋・交流G3・ダ1800m）を目標に調整されることを、同馬を管理するインゼルサラブレッドクラブが公式ホームページで発表した。鞍上は引き続き武豊騎手を予定してい