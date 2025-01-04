2025年の競馬が開幕。今年最初の競馬は中京で15鞍。月曜新馬にはあのドウデュースの半弟、エンダードラゴンがデビュー戦を迎える。父もリアルスティールに替わり、兄と違ってダート適性が高そうな同馬。前向きな気性で先行力も高そう。初戦からどのような競馬を見せるのか。【武豊日記】明けましておめでとうございますドウデュースの半弟がデビュー●武豊 今週の騎乗馬・1月5日（日）中京1Rチュウワチーフ4Rラファル5Rト