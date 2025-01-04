2025年の競馬が開幕。短期免許で来日しているH.ドイル騎手、R.キング騎手が東西で金杯に騎乗予定。中山金杯に騎乗するH.ドイル騎手は天皇賞・秋で3着に好走したホウオウビスケッツとのコンビで参戦。上位人気が予想される一頭も、大外枠にトップハンデ59.5kgと厳しい条件が重なった。跳ね返すことができるか！？武豊騎手 新年最初の騎乗は中京で15鞍東西で外国人騎手が重賞参戦●今村聖奈 今週の騎乗馬・1月5日（日）中京4Rス