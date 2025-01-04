JRAは、2022年ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（G3）に優勝したクリノプレミアム（牝8・美浦・伊藤伸一厩舎）が、1月4日付けで競走馬登録を抹消したことを発表した。なお、同馬は北海道沙流郡日高町の賀張宝寄山育成牧場にて繁殖馬となる予定。【中山牝馬S】クリノプレミアムが差し切って波乱中山で堅実な走り●クリノプレミアム馬主：栗本依利子氏調教師：伊藤伸一（美浦）生年月日：2017年3月23日血統：父オルフェーヴル