わが子に習い事をさせてあげたいと思う一方、お金や時間などの問題に悩む方もいるのではないでしょうか。このお話は、子どもの習い事に関する親の悩みや葛藤をコミカルに描いた、つっち@笑える育児漫画(@tucchigram)さんの実体験漫画です。ダンス未経験だった長女の成長に、喜びが溢れるつっちさんは思わず小躍り。するとダンス教室から、イベントの出演料が免除になるとのお知らせが届きます。衣装代や入場料など、出費続きで負担