パリ五輪スケートボードの男子ストリートで連覇を果たした堀米雄斗（２４）が大みそかに放送されたＮＨＫ紅白歌合戦にゲスト審査員として登場。シックな黒スーツ姿も脚光を浴びた。堀米は横浜流星、河合優実、内村光良らとともに会場の審査員席で見守った。一瞬、普通のブラックスーツかと思いきや、よく見ると、時折ピカピカと浮かび上がるようにモノグラム柄が。ルイ・ヴィトンのスーツだった。堀米は、１０月３０日に秋の