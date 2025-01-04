女優の木村文乃（37）が4日に自身のインスタグラムを更新。お正月の彩り豊かな食卓＆1歳子供の“ひょっこりショット”を公開した。この日「明けましておめでとう御座います2025年もどうぞよろしくお願いします」とファンへ新年のあいさつを書き出すと、「毎年恒例和楽惣のおせち冷蔵庫にある具材で即席お雑煮」とつづり、常連である日本料理店のおせちを取り寄せたことを報告した。また「チビうさごはん」と題し子供には