西武、ロッテの監督を歴任した伊東勤氏（62）が自身のYouTube「110チャンネル【伊東勤】」を更新。2025年の年始時点でのセ・リーグ順位予想を行った。今後の補強や春季キャンプを見て「まるっきり変わるかもしれない」という前提で、現時点でのセ・リーグ順位。1位・巨人、2位・DeNA、3位・広島、4位・阪神、5位・中日、6位・ヤクルト昨季2位だった阪神を4位に予想したのは「戦力的に変わらない」という理由からだった。