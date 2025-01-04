全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）広報部の公式X（旧Twitter）アカウントで投稿された「まるごとカブポトフ」の作り方が話題を集めている。冬の味覚であり、煮込むと甘くほくほくとした味わいが楽しめるカブ。同食材を使用した、簡単で絶品のポトフが公開されると、SNSユーザーからは称賛の声が上がった。 【実際の投稿】ほろっほろで心までほどける「まるごとカブポトフ」の作り方心までほどける！ 煮込むだけで絶品な「ま