2018年から2022年までロッテの監督を務めた井口資仁氏「日本の時以上の活躍が見れる」ダイエー、ロッテなどで活躍し、2018年から2022年までロッテの監督を務めた井口資仁氏が、メジャー挑戦を表明している佐々木朗希投手の活躍に太鼓判を押している。YouTubeの「名球会チャンネル」に出演し、「まだまだ発展途上の選手。日本の時以上の活躍が見れると思います」と語っている。指揮官として、佐々木と向き合ってきたからこその