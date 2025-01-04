［高校選手権・準々決勝］流経大柏（千葉）８−０上田西（長野）／１月４日／フクダ電子アリーナ元アイスホッケー選手で国体やユニバーシアードにも出場した父から譲り受けた身体の強さと、50メートルを５.９秒で駆け抜けるスピード。絶妙なファーストタッチ、ゴールを正確に捉えるシュート技術も目をひく。どれをとっても一級品で、流経大柏の９番を背負うに相応しい。優勝候補のチームにおいて、特別な存在感を放つ選手がい