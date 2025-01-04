高速道路の上りはUターンラッシュで各地で渋滞が発生しています。高速道路の情報です。4日午後6時半現在、各高速道路の上りで渋滞が発生しています。東北道では加須インターチェンジ付近で事故の影響もあり25キロ、関越道は高坂サービスエリア付近でこちらも事故の影響もあり20キロの渋滞となっています。また、中央道も小仏トンネル付近で事故の影響もあり17キロ、東名高速では横浜町田インターチェンジ付近で17キロ、大