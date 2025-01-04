東京女子プロレスは４日、２月１５日に「新幹線女子プロレス」を開催すると発表した。区間は東海道新幹線の東京〜新大阪間で、所要時間２時間２７分のバトルが行われる。対戦カードはエニウェアフォール８人タッグマッチで、渡辺未詩＆瑞希＆らく＆アジャコング vs 山下実優＆伊藤麻希＆荒井優希＆マックス・ジ・インペイラーに決まった。新幹線プロレスは２０２３年９月１８日にＤＤＴが初開催。東京〜名古屋間で高木三四郎