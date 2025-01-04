将来を左右する大事な決断は、自分の意思で決めたい人もいるはず。特に男性はあまり周囲に相談しないタイプが多いでしょう。しかし両親との何気ない会話の中で、今まで見落としていた大切なものに気付くケースもあるようです。今回はそんな、母親の決定的な一言で彼女へのプロポーズを思いとどまった話をご紹介します。楽観的希望はするな！「彼女はちょっと言葉が乱暴だったり、非常識な部分もあるけど、根は決して悪い子じゃない