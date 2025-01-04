心配事とか？夜中の3時にぴったり目が覚める。二度寝までの間、見ていた夢を思い出して／わたしの夢が覚めるまで（1）浅い眠りの中で見た夢の中に登場する知人や家族の言葉は、何かの暗示？都会で一人暮らしをする38歳の「その」。彼女は「ひとりで生きてるつもり」でいましたが、独身の友達が田舎に帰ったり、同僚がペットを飼い始めたり、周りに変化があると心がモヤモヤしてしまいます。そしてここ最近は眠りが浅く、夜中の3時