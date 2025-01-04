湘南ベルマーレは4日、DFキム・ミンテ(31)と2025シーズンの契約を更新したことを発表した。キム・ミンテは2024シーズンのJ1リーグ戦で32試合に出場。クラブ公式サイトを通じ、「今年は成長だけではなく結果を残します! 絶対目標を達成します! 一緒に戦いましょう!」とコメントした。