ヴァンフォーレ甲府は4日、ファジアーノ岡山からMF田中雄大(25)が期限付き移籍で加入することを発表した。なお、移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中に岡山と対戦する全ての公式戦に出場できない。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF田中雄大(たなか・ゆうだい)■生年月日1999年12月14日(25歳)■出身地神奈川県■身長/体重163cm/63kg■血液型A型■利き足右■経歴南百合丘SC-FC多摩Jrユース-桐光学園高-早稲