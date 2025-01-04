清水エスパルスは4日、スパルタク・バルナ(ブルガリア)のブルガリア代表FWアフメド・アフメドフ(29)が完全移籍で加入することが決定したと発表した。入国手続きの上、来日後のメディカルチェックを経て正式契約になるという。ゼネラルマネージャー(GM)の反町康治氏は、クラブ公式サイトを通じて「現ブルガリア代表でもあるアフメドフ選手は、ゴール感覚に優れているのはもちろんのこと、前線で起点になるプレー、ドリブルでの