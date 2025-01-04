アルビレックス新潟は4日、DF橋本健人(25)と2025シーズンの契約更新に合意したことを発表した。橋本は昨年夏に徳島ヴォルティスから完全移籍で加入。J1リーグ戦で9試合、準優勝だったルヴァンカップで4試合に出場した。クラブ公式サイトを通じ、「2025年もアルビレックス新潟でプレーさせていただきます。もっと上へ。飽くなき向上心をピッチで表現し、チームを勝利に導くために戦います。今年も熱い応援をよろしくお願いし