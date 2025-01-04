BS―TBS特別番組「イチローVS松井秀喜〜今だから話せる本音対談〜」が5日午後7時から2時間特番として放送される。同じ時代に海を渡り、1学年違いとほぼ同世代の外野手として大リーグでも活躍した両雄。昨年9月23には「イチロー選抜KOBECHIBEN」の高校野球女子選抜との一戦に、メンバーとして松井氏が初参加し、10年ぶりの再会を果たした。現役生活を振り返り、それぞれの立場から当時の状況や心境を聞き合う。2人が最後に