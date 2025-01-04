女子テニスで、全豪オープンの前哨戦となる大会のシングルス決勝が4日、オーストラリアの首都キャンベラで行われ、日本の伊藤あおい選手（20）がストレート勝ちで初優勝を飾りました。試合後、伊藤選手はJNNのインタビューに応じ、喜びを語りました。テニスの四大大会、全豪オープンの前哨戦に位置付けられる、キャンベラ国際のシングルス決勝に臨んだ世界ランキング126位の伊藤あおい選手。女子も力強いパワーテニスが主流となる