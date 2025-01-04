¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¤Ë½Ð±é¡£?µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È?¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Î¡Ö£Ã£ò£å£å£ð£ù£Î£õ£ô£ó¡×£Ä£Ê¾¾±Ê¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡£¾¾±Ê¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤ÎÈ©¤òË«¤á¡¢¤è¤Û¤É¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»ØÅ¦¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤È¡¢»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç½¬´·¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¡ÖºÇ¶á